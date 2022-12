La foto dell’Albero ad uncinetto di Trivento nel concorso nazionale “Christmas tree” di Radio Delta 1. Sono tre le foto andate in finale e che fino alle ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2022 possono essere votate, tra queste quella dell’Albero ad uncinetto di Trivento, realizzato dall’associazione “Un Filo che Unisce”. Lo scatto con più like riceverà una box con tutti i gadget di Radio Delta 1. I like di Instagram e Facebook verranno cumulati. Allora non rimane che votare in tanti e condividere, al fine di far ottenere all’Albero ad uncinetto di Trivento un altro primato nazionale. Una ulteriore vetrina per il nostro territorio, una occasione di promozione per Trivento e per l’intera regione. Incrociamo le dita.