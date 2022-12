Si è svolta a Campobasso l’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Alla partecipatissima cerimonia presente, insieme al presidente Odg Molise, Vincenzo Cimino, e al Vice Presidente, Cosimo Santimone, anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli.

A tagliare il nastro insieme al direttivo dell’Odg Molise, il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, accompagnato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi.

Sono stati inaugurati spazi ai giornalisti scomparsi Mino Pecorelli, Carlo Sardelli e Pasquale Lombardi. ai familiari consegnate delle targhe. commosso il ricordo di Mino Pecorelli da parte della sorella Rosita. “Amava Sessano, era orgoglioso di essere molisano. Noi ci batteremo sempre per scoprire la verità e capire come sia morto, chi lo abbia ucciso. Oggi per me è un orgoglio essere qui e sapere che c’è chi ricorda Mino, purtroppo offuscato anche dai suoi colleghi. Era bravissimo come persona, coraggioso e umile”.” ha detto accompagnata dai legali, tra i quali Giovancarmine Mancini.

Bartoli ha ricordato come la sede dell’Ordine molisano sia tra le poche acquistate dallo stesso. “Il giornalismo è sentinella di democrazia e i giornalisti vanno giustamente retribuiti, così come va sostenuta la stampa nelle realtà periferiche. Far morire tv locali e giornali è far morire le idee e la crescita sociale, culturale ed economica di un territorio” ha spiegato.

Per Cimino l’inaugurazione della sede è una vittoria attesa 18 anni. “Sono orgoglioso dei giornalisti molisani, che nonostante le difficoltà hanno una casa, qui, una tutela in più.”

Presenti anche rappresentanti nazionali di Casagit.

Al termine della cerimonia inaugurale, la giornata è proseguita con il convegno sul giornalismo d’inchiesta che lo stesso Ordine dei Giornalisti del Molise ha organizzato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise