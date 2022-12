Quando l’operazione di bonifica nel sottoscala dell’appartamento di via Conte Verde è terminata, gli artificieri hanno pesato oltre duecento chili di esplosivo.

Con la dinamite in gelatina, sono stai trovati anche micce, inneschi e una sostanza altamente infiammabile.

Roba, hanno detto gli esperti arrivati da Chieti, che avrebbe fatto saltare in aria tutto il quartiere.

E si sono concluse in serata le operazioni per far brillare l’esplosivo nella cava in disuso, che si trova lungo la vecchia strada che conduce all’ospedale Cardarelli.

Ci sono voluti 7 viaggi e 9 esplosioni per completare la distruzione della dinamite. 20/30 chili per volta interrati in una buca e fatti esplodere. I boati sono stati avvertiti in modo nitido anche nella zona più vicina della città alla cava.

In via Conte Verde la vita è tornata alla normalità, dopo due giorni di disagi per le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, le attività commerciali chiuse, così come è rimasto chiuso il centro radiologico Potito, che si trova proprio a poche decine di metri da quello strano deposito.

Roba, hanno riferito persone che conoscevano l’attività di quella vecchia impresa, arrivata in quel sottoscala fin dai primi anni ’80, da un cantiere tra Morcone e Sepino. Casse di esplosivo rimaste inspiegabilmente in via Conte Verde per decine di anni.

Sull’episodio è stato aperto un fascicolo, per accertare eventuali responsabilità anche se il titolare di quella vecchia ditta è deceduto nel 1990.