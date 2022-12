Consiglio comunale di Trivento in seduta straordinaria per l’approvazione delle modifiche al regolamento Tari. L’assise civica si terrà presso il Centro Polifunzionale di via Beniamino Mastroiacovo, il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 15,00, in prima convocazione e alle ore 16,00, in seconda convocazione, per l’esame delle seguenti proposte: lettura ed approvazione verbali della seduta consiliare del 2 novembre 2022; lettura ed approvazione verbali della seduta consiliare del 9 novembre 2022; variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – ratifica D.G.C. n. 182 del 24.10.2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel; 4. variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – ratifica D.G.C. n. 195 del 30 novembre 2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel; revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175e S.M.I. – partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021; approvazione modifiche al regolamento Tari; interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali; comunicazioni del Sindaco.