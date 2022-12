Incidente sulla Bifernina a poca distanza dal bivio per Guglionesi. Un fiorino, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una moto: ferito il centauro di 43 anni, di origini campane, trasferito al San Timoteo di Termoli.

Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118.