Se il campo largo al momento è solo un campo ancora da raggiungere, Partito democratico e Movimento Cinque stelle si sono trovati perfettamente in linea su un punto: l’identikit del candidato alla presidenza della Regione. Quello ideale, hanno detto all’unisono i vertici, dovrà essere politico e con alle spalle esperienza di amministratore.

Un modo per togliere dalla scena nomi di un certo peso che pure sono circolati e circolano da tempo. Quello di Domenico Iannacone è stato speso anche da altri partiti e dai movimenti. Il giornalista pluripremiato ha risposto in modo molto chiaro ad una domanda precisa. almeno al momento, come, dichiarato è no e il suo focus è sul lavoro.

Sgomberato il campo da una sua possibile discesa in campo, Iannacone cosa farebbe se arrivasse invece una proposta più concreta delle voci circolare finora?

Con un velo di ironia steso su una candidatura comunque suggestiva, il campo elettorale se non ancora largo resta quantomeno aperto. A renderlo piuttosto affollato anche nuove aggregazioni. E’ il caso del Movimento Istituzionale dei sindaci che domani farà l’esordio a Campobasso.

All’Hotel Rinascimento saranno illustrati gli obiettivi e la strategia del soggetto civico che parteciperà con una propria lista alle elezioni regionali di primavera. Interverranno tra gli altri il sindaco di Petrella per l’Unione dei Comuni, Alessandro Amoroso, il sindaco di Castellino del Biferno Enrico Fratangelo, il presidente onorario di Equità territoriale, Pino Aprile e il responsabile regionale del movimento Nord chiama sud Umberto Persichillo.