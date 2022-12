Share on Twitter

Da un lato la carenza di microchip e il calo del mercato, dall’altro i preparativi per il prossimo effettivo periodo della transizione verso la gigafactory. C’è un po’ di tutto questo alla base della proroga del contratto di solidarietà che coinvolge oltre 1000 lavoratori della fabbrica Stellantis di Termoli, 1207 per l’esattezza. Siglato l’accordo tra i sindacati e l’azienda: rinnovato il contratto dal 9 gennaio al 31 luglio 2023. L’ammortizzatore sociale accompagnerà questa importante fetta dei lavoratori che già nei mesi scorsi più volte si sono dovuti fermare. Il contratto di solidarietà è necessario anche in virtù della fase sempre più vicina del passaggio all’elettrico. Ci saranno esuberi prima del ritorno a pieno regime solo tra qualche anno.

Intanto continuano le uscite incentivate e volontarie dalla fabbrica di Rivolta del Re. Già oltre 300 dal 2019.

E’ tempo di vacanze natalizie anche nello stabilimento di Termoli che resterà chiuso dal 22 dicembre al 3 gennaio. Continueranno a stare a casa, invece, fino al 9 gennaio i lavoratori dei reparti motore fire e cambi.