Casetta dell’acqua a Roccavivara, al via le tessere prepagate. L’Azienda Molise Acque – fa sapere il primo cittadino Angelo Minni – ha reso noto che per il prelievo presso la Casetta dell’Acqua sita in Piazzale Europa a breve saranno disponibili le tessere prepagate. Per prenotarle bisogna inviare un messaggio Whatsapp al seguente n. 335 8739755. I dati da inserire sono: nome, cognome, numero di schede richieste, numero di telefono o indirizzo mail per essere ricontattati. Per la tessera è richiesta la somma di euro 5,00. Il distributore automatico di acqua è stato inaugurato lo scorso 12 Agosto 2022. Un nuovo servizio, di interesse collettivo, con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua naturale e minerale in bottiglie di plastica, nonché ridurre il conferimento nella raccolta differenziata da parte della cittadinanza di contenitori per liquidi in plastica, abbassando di conseguenza l’impatto ambientale legato al trasporto e smaltimento delle stesse. Inoltre – ha aggiunto l’amministrazione comunale – questa iniziativa, porterà beneficio in termini economici alla collettività. Nello specifico il servizio permette l’erogazione: dell’acqua liscia, al costo di 0,05 centesimi al litro; dell’acqua leggermente frizzante e frizzante al costo di 0,10 centesimi al litro.