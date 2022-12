Nel campionato di A2 prosegue il tour de force, dopo il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì, si torna in campo domani pomeriggio per l’ultima gara del girone d’andata. Il periodo impegnativo si chiuderà mercoledì prossimo, 21 dicembre, con i 40 minuti finali del 2022. Italpol Roma domani, Mantova mercoledì, questi gli impegni in programma per i cussini, due sfide importantissime in ottica play off. Riprendere il cammino dopo due sconfitte consecutive, questo l’obiettivo di Barrichello e compagni, battute d’arresto diverse dal punto di vista della prestazione. Contro la Roma la squadra non ha giocato nel migliore dei modi, mentre al cospetto della capolista Lido di Ostia i cussini hanno dimostrato di poter competere alla pari con tutti. Bisogna ripartire dalla concentrazione di mercoledì con la giusta cattiveria sportiva e la volontà di tornare ad assaporare il gusto della vittoria. L’Italpol Roma sta vivendo una crisi di risultati, cinque sconfitte consecutive per la squadra capitolina con tredici punti in classifica. Bisogna approfittare di questo momento negativo degli avversari e portare a casa l’intera posta in palio.

Nel campionato regionale di C1, ultima giornata del 2022, dopo le gare in programma domani il torneo riprenderà sabato 14 gennaio. Nel girone A la capolista Sporting Campobasso riceve il Montagano, una sfida da prendere con le molle. La squadra diretta da mister Pietrunti, dopo l’eliminazione dalla coppa Italia, ha vinto il derby contro la Chaminade per 4 a 1. Un’iniezione di fiducia per il collettivo che ora potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato. Big match di giornata tra il Bojano e la Chaminade, da un lato i matesini, capaci di proporsi come vera e propria antagonista dello Sporting, dall’altro il giovane team rossoblu pronto a dare battaglia per tornare in zona play off.