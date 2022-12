“Dalla scuola al mondo del lavoro: il posto giusto”. L’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli accende i fari sul futuro degli studenti e organizza un incontro con lo scopo di realizzare un “Focus” sul lavoro.

L’evento è in programma questo pomeriggio alle 18 e vedrà la partecipazione di ex studenti, liberi professionisti, imprenditori, rappresentanti di enti pubblici e privati, i delegati di “Europe Direct”, la Marina Militare e la Capitaneria di Porto.

Un vero e proprio racconto delle opportunità lavorative, economiche tecniche e tecnologiche.

“Offrire una finestra sul futuro è fondamentale per la scuola – spiega Concetta Cimmino, Dirigente del Boccardi Tiberio. Il nostro è un istituto a vocazione economica e tecnica e come tale deve aiutare i ragazzi a orientarsi per tracciare un percorso di vita e lavoro in base alle rispettive vocazioni. Il Boccardi Tiberio promuove incontri e crea occasioni di orientamento con chi ha già “tracciato la sua strada” e può incoraggiare gli studenti e le studentesse a seguire la propria. Non dimentichiamo – conclude la Dirigente – che al Boccardi Tiberio Fabbrichiamo il Futuro”.