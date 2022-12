Una manovra che non convince e che indebolisce le fasce più deboli e fragili della popolazione. E’ questo il tema che ha portato questa mattina in piazza la Uil per una presa di posizione decisa contro la legge di bilancio predisposta dal Governo Meloni. In piazza tutte le categorie, a partire dal comparto sanità privato che in Molise sta vivendo una stagione di criticità con la struttura commissariale e col governo regionale.

Analoga valutazione negativa della manovra arriva anche dal mondo dei pensionati.

Insoddisfazione espressa dal settore scuola che sottolinea i pericoli per l’autonomia stessa del comparto.

Dalla segretaria regionale della Uil, Tecla Boccardo, parole di preoccupazione soprattutto sul fronte dell’autonomia differenziata.