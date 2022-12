Il Premio San Giorgio per il 2022 è stato assegnato a Elio Germano. Il riconoscimento, istituto nel 2013, viene conferito ogni anno dal Centro Studi Molisano ad una persona che abbia svolto tutta o parte della propria opera in Molise o a favore del territorio e della popolazione molisana e che si sia particolarmente distinta in uno o più dei diversi campi della conoscenza umana.

“Per la decima edizione – ha spiegato il presidente del Centro Studi Molisano, Giuseppe Reale – abbiamo deciso di premiare una figura che si è particolarmente distinta e fatta apprezzare per l’impegno profuso in campo artistico e per i significativi meriti e gli importanti traguardi raggiunti in ambito cinematografico, teatrale e televisivo. La carriera artistica di Elio Germano è costellata di riconoscimenti ricevuti sia in ambito nazionale che internazionale, tra i quali è possibile ricordare i David di Donatello, il Nastro d’Argento, il premio al migliore attore al Festival di Cannes e l’Orso d’Argento al Festival di Berlino. Un vivissimo apprezzamento, dunque, va riconosciuto all’opera svolta dall’attore, originario di Duronia, per quanto fino ad ora ha fatto e per quanto ancora potrà fare dedicandosi, con la grande passione che lo contraddistingue, alla settima arte”. Ricevuta la comunicazione riguardante il conferimento, Elio Germano ha fatto sapere di essere “lieto e onorato” di accettare il Premio San Giorgio 2022.

La cerimonia di consegna, che solitamente si tiene a dicembre, si svolgerà in questa occasione nei primi mesi del 2023: il differimento è dovuto ai molteplici impegni professionali dell’attore, con il quale verrà concordata una data che consenta di garantire la sua presenza all’evento.