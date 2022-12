Cus Molise pattinaggio protagonista nel 44° Gran Premio Città di Imola, Coppa Italia, gara indoor aperta a tutte le categorie che ha visto confrontarsi società provenienti da diverse regioni d’Italia. La squadra guidata dal maestro Roberto Simiele, composta da ventiquattro atleti, sia di Campobasso che di Riccia, ha avuto modo di mettersi in mostra e di misurarsi con gli altri pari età. E’ stata una due giorni di crescita e divertimento nei quali sono arrivati riscontri positivi per il sodalizio molisano cresciuto notevolmente negli ultimi dodici mesi e capace di togliersi delle belle soddisfazioni non solo in ambito regionale ma anche nazionale. Se da un lato l’evento di Imola ha di fatto chiuso il 2022 agonistico del Cus Molise, dall’altro rappresenta un punto di partenza per programmare il nuovo anno. Nel 2023 i ragazzi del maestro Simiele avranno modo di affrontare diversi appuntamenti agonistici. Appuntamenti che si svolgeranno in Abruzzo nella prossima primavera. “La gara di Imola è stata un qualcosa di straordinario – spiega il maestro Simiele – un momento di condivisione prezioso non solo dal punto di vista tecnico. Quando si ha la possibilità di prendere parti a determinati appuntamenti di grande spessore, si comprende l’importanza del lavoro svolto durante gli allenamenti. Le gare servono per fare esperienza e per crescere al di là del risultato finale che è sempre relativo. Sono contento di come si sono comportati i ragazzi e di quello che hanno espresso in un evento di grande levatura. Sono sicuro che continuando a lavorare su questa linea posiamo toglierci delle grandi soddisfazioni nei prossimi anni. Costanza e impegno sono determinanti per poter raggiungere risultati sempre migliori”.