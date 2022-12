Si chiama ‘PetronEmporio della solidarietà’ ed è un mercatino di oggetti usati, donati dai bambini della Scuola dell’infanzia dell’Istituto ‘Petrone’ di Campobasso. L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune. Si basa sui concetti di riuso e dono attraverso cui sono stati veicolati e concretizzati i principi di sostenibilità e solidarietà. I piccoli hanno anche creato una vera e propria moneta che servirà, una volta convertita in euro, a clienti e genitori per fare le loro spese. Il ricavato delle vendite verrà donato alla Caritas della parrocchia Mater Ecclesiae per finalità solidali nei confronti delle famiglie meno abbienti della comunità. “I bambini, in questo modo – spiega il dirigente scolastico, Giuseppe Natilli – vengono introdotti anche all’educazione economica, oltre a quella finanziaria e sociale, per sviluppare futuri comportamenti rispettosi delle norme comunitarie”. Il mercatino si terrà nei due plessi della scuola dell’infanzia, via Pirandello e via Leopardi, sabato 17 dicembre, dalle 16 alle 19, e sarà aperto a tutti. In questa occasione ci sarà anche il personaggio simbolo del dono e della festa, Babbo Natale, che si presterà per una foto ricordo e per ricevere la letterina di chi vorrà consegnargliela di persona e imbucarla in una delle due cassette postali speciali messe a disposizione da Poste Italiane che saranno ritirate direttamente da un portalettere incaricato dal Servizio postale nella mattina di lunedì.