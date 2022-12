La politica e il sindacato sono state le passioni di Giovanni Minicozzi, da sempre, nella vita come nel giornalismo, fino all’ultimo giorno, nonostante combattesse tenacemente contro una grave malattia. Aveva compiuto da poco 73 anni. Giovanni è stato per anni a Telemolise, tra i cronisti di punta, dove ha condotto la sua seguitissima trasmissione Moby Dick, ogni venerdì sera, affrontando i temi della politica, del lavoro, ma anche del sociale. Voce riconosciuta autorevole da tutti per i suoi servizi in prevalenza politici nel tg, nelle dirette elettorali. Sempre sulla notizia, puntuale e spesso il primo a diffonderla, anche provocatorio e duro nei commenti.

Amava scrivere i pezzi con la penna, su foglio di carta, nella sua stanza con la sigaretta tra le dita e il telefonino sempre a portata di mano che squillava ogni 5 minuti. Una particolarità di cui andava fiero, “da vecchio cronista” diceva con un sorriso a noi più giovani.

Giovanni Minicozzi, oltre ad essere stato un pilastro del giornalismo politico di Telemolise e nell’ultima parte della sua vita direttore del quotidiano online Futuro Molise, ha lavorato nelle Ferrovie dello Stato. E’ stato sindacalista della Cgil, nella segreteria regionale e prima ancora responsabile del settore trasporti e della Camera del Lavoro.

Si candidò anche alle Regionali con i Democratici di sinistra.

Tanti i messaggi sui social, da parte di colleghi, amici, politici, che lo hanno ricordato con una frase, un messaggio, una foto. Il cordoglio dell’ordine dei Giornalisti, con il Presidente Vincenzo Cimino e dell’Assostampa, con il presidente Giuseppe Di Pietro. “Giovanni era un giornalista vicino ai temi del lavoro e della corretta informazione” ha dichiarato.

Particolarmente commosso il cordoglio espresso dall’ex Governatore, Michele Iorio, legato a Giovanni Minicozzi anche da amicizia personale. “Una notizia che mi ha lasciato senza parole. Davanti ai miei occhi – ha detto Michele Iorio – sono scivolate immagini di una vita percorsa insieme all’amico prima, al giornalista poi. Tutti noi conoscevamo Minicozzi come una firma storica della cronaca politica regionale. Tanti anche come uomo. Di lui resterà nella memoria la caparbietà con cui portava avanti le inchieste giornalistiche per il Molise. Di lui mi resterà l’immagine dell’ amico sincero” ha concluso..

Tutta Telemolise, a partire dall’editore Quintino Pallante, i giornalisti, il direttore, fino al personale tecnico e amministrativo, si stringe al dolore della famiglia, dei figli Menaila e Francesco. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 16, a Campobasso, nella chiesa di San Giovanni Battista al cimitero.