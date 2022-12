Il gruppo di minoranza “Futuro Trivento” torna sullo spostamento della scuola elementare. Pavone: non è mai troppo tardi per tornare indietro nella decisione. Riportiamo di seguito la nota stampa. “A testimonianza che non facciamo critiche tanto per farle – scrive il capogruppo Luigi Pavone – ma sempre nell’interesse dei cittadini (al contrario di quanto qualcuno vuole far credere), anche il commissario straordinario dell’istituto omnicomprensivo Mario La Guardia, con delibera n.10 del 13 dicembre 2022, esprime la sua netta contrarietà allo spostamento della scuola elementare presso il plesso che ospita la scuola media, decisione presa dall’Amministrazione, che pare abbia già dato comunicazione all’istituto di voler dare inizio ai lavori di spostamento, a partire dal 22 dicembre per far sì che dal 9 Gennaio sia già esecutivo. E, guarda caso, il commissario evidenzia tutte le problematiche che abbiamo evidenziato noi. Se l’amministrazione non vuole ascoltare noi e tutti coloro che sono contrari (anche chi non lo esprime liberamente…), speriamo che ascolti chi la scuola la vive e ne conosce problematiche e potenzialità, cose che invece l’Amministrazione sembra ignorare, perseverando nell’atteggiamento che ricorda tanto una scena celeberrima del “Marchese del Grillo” (“…perché io so io e voi non siete un …”). Intanto, l’Amministrazione farebbe bene ad intervenire per risolvere problemi strutturali sull’edificio di via Acquasantianni in quanto diversi cittadini ci hanno segnalato che in una classe delle scuole medie ci piove dentro e pare che la soluzione che sia stata adottata finora sia stata quella di spostare i banchi per far sì che non piova sopra la testa degli alunni. Non è mai troppo tardi per tornare indietro _ chiude Pavone – una caratteristica delle persone intelligenti e che tengono all’interesse comune è quella di ravvedersi dopo una decisione sbagliata. Speriamo che accada…”.