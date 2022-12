Squadre di Eccellenza in preparazione dell’ultima gara del 2022. In questo week end si chiuderà l’anno solare ed il girone d’andata. Un campionato che ha visto sostanzialmente due poli opposti, due squadre vincere sempre o quasi, Campobasso e Isernia, e due perdere sempre, Campodipietra e Gambatesa. Una forbice davvero ampia tra le società che puntano al salto di categoria e quelle che cercano la salvezza. Oggettivamente è stato brutto assistere a maxi goleade e partite senza alcun senso, il livello generale è calato per diversi motivi. In primis economico, le piccole realtà hanno maggiori difficoltà a reperire fondi per sostenere la squadra del paese, e poi si assiste, ormai da qualche anno, ad un calo di passione e spirito di sacrificio dei ragazzi. Risulta difficile per le società di Eccellenza e di Promozione poter contare su un numero soddisfacente di fuori quota, impossibile scegliere piuttosto si è “schiavi” di un regolamento che prevede l’utilizzo obbligatorio degli juniores. Un provvedimento nazionale, introdotto oltre venti anni fa, che andrebbe rivisto o quanto meno aggiornato, in base ai tempi attuali.

Detto questo ci concentriamo sulla quindicesima giornata, impegni casalinghi per le due battistrada Campobasso e Isernia. I lupi ricevono a Selvapiana la Turris, una sfida non semplice al cospetto di una matricola terribile. La squadra di Santa Croce di Magliano, nonostante una continua emigrazione anche nelle gare casalinghe, è oggi più che una neopromossa. Quinto posto e semifinale di coppa Italia (il ritorno contro il Casertano si giocherà a gennaio), un cammino di assoluto prestigio per i ragazzi di Precali. I rossoblu non possono permettersi passi falsi, l’obiettivo è chiudere al comando il girone d’andata e poi preparare il ritorno che prevede da calendario, dopo poche gare, la sfida contro l’Isernia. Chiusura casalinga anche per i biancocelesti che attendono l’Olympia Agnonese. Il discorso è lo stesso, vincere senza mezzi termini e restare in scia del Campobasso. L’opera sul calcio mercato non dovrebbe essere conclusa, la società sta valutando altri innesti per accrescere il potenziale della rosa agli ordini di De Bellis, ultimo arrivo il centrocampista Emanuele D’Ambrosio, classe 97, proveniente dal Saviano. Sfida interessante tra Aurora Casertano e Guglionesi, padroni di casa che vogliono tornare al successo dopo lo stop di Venafro e difendere la terza piazza dalla sorpresa Campomarino. Per gli adriatici formalità in casa contro il Campodipietra.