“Vite in gioco”, a Montefalcone nel Sannio la presentazione del programma di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico. Oggi 14 dicembre, alle ore 18.30 presso la sala consiliare si avrà l’evento con il seguente programma: i saluti del sindaco Fabio Pasciullo e di Marco Sabetta, presidente Pro Loco Maronea. A seguire gli interventi: “Il gioco d’azzardo patologico nella realtà molisana” Avv. Laura Venittelli – Presidente Casa dei Diritti e responsabile Centro d’ascolto per ludopatici e persone che soffrono della crisi da sovraindebitamento; “La crisi da sovraindebitamento come conseguenza del Gioco d’ azzardo patologico. Quali misure!” Avv. Marianna Pesce – Gestore crisi sovraindebitamento occ Termoli; “Dinamiche educative che inducono al gioco d’azzardo” Prof. Mario Bernardino; “Numero verde contro il G.A.P: funzionamento ed esperienze” Volontarie Servizio Civile Universale. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro loco Maronea con il patrocinio del Comune di Montefalcone nel Sannio. Il numero verde contro il gioco d’azzardo patologico: 800.661.501