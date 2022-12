Nuova tegola per la struttura commissariale. Con un provvedimento analogo a quello già emesso in favore del Gemelli, il Tar Molise ha sospeso inaudita altera parte a favore di Neuromed e di Villa Maria il decreto n. 35 con la quale il Commissario ad acta per la Sanita, Donato Toma, aveva stabilito i limiti al budget 2022 per le strutture private accreditate.

Va quindi all’istituto di Pozzilli e alla casa di cura di Campobasso il primo round di quello che si sta trasformando in un vero e proprio scontro a viso aperto tra le strutture accreditate e la struttura commissariale con le prime intenzionate a rispondere colpo su colpo ai provvedimenti emessi da Donato Toma.

Gli elementi esaminati dal Tar producono sostanzialmente due decreti fotocopia che ricalcano la pronuncia emessa in favore del Gemelli. Sostanzialmente vengono sospesi gli effetti del decreto che disponeva oltre al tetto al budget anche il conseguente blocco dei pagamenti per l’ultimo bimestre dell’anno e di ogni fattura eccedente il budget prestabilito.

Con i due decreti, firmati sempre dal Presidente Nicola Gaviano, come avvenuto per il Gemelli Molise, i magistrati amministrativi hanno riconosciuto un potenziale pericolo per le strutture interessate e, soprattutto, per la continuità assistenziale e l’erogazione di prestazioni salvavita. Tutto ripristinato come prima e tutto nuovamente garantito. Oltre alle prestazioni salvavita, continueranno ad essere erogate le prestazioni di ricovero con classe A o superiore e l’assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero post-operatorio.

Come per il Gemelli, anche per Neuromed e Villa Maria hanno rimandato alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il contraddittorio tra le parti per la decisione assunta.