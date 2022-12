Secondo atto della Coppa Parigi 2024 valida come prova tempi per le graduatorie nazionali di questa stagione agonistica 22-23. Tra le corsie dell’impianto natatorio di Venafro gli atleti giallo-blu hanno confermato il loro individuale percorso di crescita con gli atleti più affermati che continuano a dare segnali di forma atletica ed i più giovani che si stanno mettendo ampiamente in luce con performances brillanti, in grado di frantumare in moltissimi casi i loro precedenti primati personali. In ambito femminile convincenti le prove di: Francesca Bellucci 100-400-800 SL 1’07”26-4’53”19-9’53”02; Sara Colalillo 50-100 dorso 30”74-1’05”80, 100 SL 1’04”22; Miriam Di Ridolfo 200 SL 2’13”94, 100 Dorso 1’10”04, 200 Misti 2’37”61; Desiree’ Giorgi 50-100 Farfalla 31”14-1’08”87, 100 Dorso 1’11”20, 200 Misti 2’36”12; Gemma Guiderdone 100 Farfalla 1’11”31, 50 SL 30”42, 100 Dorso 1’15”39, 100 Misti 1’17”26; Alice Lomastro 100 Farfalla 1’09”17, 400-800 SL 4’41”59-9’54”85; Giada Morrone 50-200 SL 32”46-2’37”11; Isabella Muccino 50 SL 32”09, 100 Rana 1’31”32, 50 Rana 41”24; Giovanna Muccitto 50-100 Farfalla 28”90-1’03”27, 100-200 Misti 1’07”50-2’28”08; Chiara Oriente 100 SL 1’05”26, 200-400 Misti 2’35”55-5’28”95; Domitilla Oriente 100-200 Farfalla 1’10”70-2’31”00, 800 SL 9’48”18; Giulia Paladini 50-100 SL 36”53-1’17”63, 100 Rana 1’47”19; Camilla Palmieri 50-100-200 SL 31”30-1’09”90-2’32”75 200 Rana 3’18”06; Chiara Ricci 50-100 SL 32”43-1’11”33, 200 Misti 3’00”20; Noemi Ruggiero 50 SL 33”48, 100-200 rana 1’33”87-3’22”44, 100 Misti 1’24”54; Sara Sabella 50 SL 30”60, 50-100 rana 35”11-1’18”16; Benedetta Sangregorio 100 SL 1’04”69, 200-400 Misti 2’31”26-5’21”03; Ester Spedalieri 50-100-200 rana 36”85-1’17”52-2’44”64; Tremonte Maria Ludovica 100-200 Rana 1’19”57-2’51”55, 200 Misti 2’40”06.

Non è stata inferiore dal punto di vista prestazionale la sezione maschile: Daniel Agostini 100 Dorso 58”37, 100 Farfalla 58”62, 200 Misti 2’11”93; Alessandro Catelli 50-100 Rana 30”15-1’06”74, 100-200 Misti 1’04”10-2’22”63; Mario Colalillo 50-100-200 SL 26”03-56”20-2’02”66; Marco Gallesi 50-100 Farfalla 25”01-56”96, 50 Dorso 27”52; Michele Pio Gasbarrino 100-200 Farfalla 59”82-2’16”02, 1500 SL 17’08”21; Christian Giamberardino 100-200 Rana 1’13”41-2’38”02, 100 Farfalla 1’04”06;

Antonio Iacovelli 50 Farfalla 26”32, 50-100 Dorso 27”93-1’02”29, 100 Misti 1’04”16; Emanuele Iannone 50-100 SL 26”17-56”53, 50-100 farfalla 27”88-1’00”57; Vladyslav Khamchuk 100 SL 1’08”59, 100-200 Dorso 1’12”68-200 Dorso 2’31”60; Michele Lamenta 100-200 SL 1’02”49-2’15”82, 100 Farfalla 1’08”53; Riccardo Mariano 200-400 SL 2’26”62-5’01”35, 100 Dorso 1’06”03, 100 Farfalla 1’13”49; Francesco Marra 200-400-1500 SL 2’11”26-4’35”80-18’07”00, 100 Farfalla 1’08”84; Giovanni Oriente 50 SL 25”12, 100 Misti 1’03”79; Emanuele Palmieri 100-200 Farfalla 1’02”68-2’24”43, 100 Misti 1’07”74; Lino Santoro 200-400 SL 2’12”98-4’42”56, 100 Dorso 1’08”70; Ermanno Tedeschi 100 SL 52”52, 50 Rana 31”45, 100 Farfalla 58”73, 200 Misti2’13”11; Francesco Ziccardi 100-200 SL 1’09”61-2’30”36, 200 Rana 3’12”87, 200 Misti 2’51”74.