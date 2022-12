Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. C’è un decesso: un uomo di 84 anni di Fossalto che era ricoverato in Malattie infettive, reparto nel quale si registra anche un nuovo ricovero.

O positivi riscontrati nelle ultime ore sono 88 su 461 tamponi processati. Tasso di positività al 19%. Ci sono anche 248 guariti, dei quali 103 sono di Campobasso. Dei nuovi contagiati, 25 sono di del capoluogo di regione. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Sono 12 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali uno in Rianimazione.

Gli attualmente positivi in Molise sono 6122.