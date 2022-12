Ritorna – dopo la sosta figlia della pandemia da Covid-19 – l’appuntamento con la tradizionale cerimonia di fine anno del Coni Point di Isernia dal titolo ‘Le stelle di Natale: un anno di sport, una vita per lo sport’, l’iniziativa bilancio dei risultati degli ultimi dodici mesi. Cambia la location dell’appuntamento previsto quest’anno nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre a partire dalle ore 17. La cerimonia, infatti, è programmata presso l’aula magna dell’istituto tecnico industriale Enrico Mattei. A precedere le premiazioni – come da consuetudine – un convegno con relatore il coach venafrano, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili maschili dell’Italbasket e referente tecnico del fronte del basket 3×3 Andrea Capobianco, che sarà al centro di un convegno a carattere monotematico dal titolo ‘L’atleta al centro del progetto: l’importanza del sostegno nel miglioramento’. Quindi ci sarà spazio per le premiazioni con dei riconoscimenti speciali per quanti sono stati i grandi protagonisti dello sport territoriale a livello nazionale o mondiale nell’ultimo biennio, nonché per tutti gli dirigenti, tecnici, atleti, associazioni sportive e società sportive finiti nelle nomination delle singole federazioni e discipline sportive associate. «Sarà l’occasione – spiega l’onorevole Elisabetta Lancellotta, delegata del Coni point di Isernia – per fare un punto su quelli che sono stati i risultati di quest’ultmo biennio e per far emergere le grandi peculiarità del movimento sportivo del territorio».

Fonte: Ufficio stampa