Riceviamo e pubblichiamo la nota di Bibiana Chierchia, consigliera comunale del Pd a Campobasso

“Il Partito Democratico riparte da sè stesso, dalle sue radici, dall’energia accumulata negli anni e anche nei confronti aspri e nelle contrapposizioni nette dello stare in ascolto e al servizio del bene comune di ciascuna e ciascuno e della comunità Italia. Le porte spalancate del congresso nazionale (dell’avvio di una costituente che dovrà poi avere una prospettiva lunga) significano ripartire dopo la sconfitta di settembre, significano rileggere le pagine della recentissima storia repubblicana per ricostruire sui valori irrinunciabili della sinistra. Con questa prospettiva le teste e i cuori di LEFTWING, anche qui in Molise, abbracciano, accanto a Stefano Bonaccini e alla sua candidatura, la sfida per guidare un Partito Democratico rigenerato, accogliente, con sguardo, ascolto e scelte tutti rivolti alle necessità reali e urgenti di un paese che urla bisogni e pretende risposte politiche proattive.”