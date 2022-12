Due giornate al termine del girone di andata, le squadre scenderanno in campo domenica 18 e poi nel turno infrasettimanale previsto mercoledì 21. Il primo verdetto di stagione riguarda il Pineto che si è laureato campione d’inverno con due giornate di anticipo. Un equilibrio in testa alla classifica durato per mesi e che è stato spezzato nello scontro diretto contro il Trastevere, che ha consentito agli abruzzesi di allungare a più 4, e poi nell’ultimo turno di campionato dove le sconfitte delle dirette concorrenti hanno portato il distacco a 7 punti. Turno di campionato favorevole alle squadre molisane, ma la copertina di giornata la merita, senza dubbio, il Termoli che nei minuti finali ha ottenuto contro il Chieti la prima vittoria in campionato. È stato Lorusso a regalare la prima gioia ai basso molisani, una punizione battuta dal limite dell’area che ha sorpreso il portiere nero-verde e ha dato il via all’esultanza sfrenata del popolo giallo rosso. I ragazzi di mister Esposito si sono scrollati di dosso un peso incredibile, un digiuno dai tre punti durato troppo a lungo. Una vittoria fondamentale per classifica e morale, che arriva in un momento non semplice anche dal punto di vista societario dopo i rumors di un possibile cambio alla guida del club. Vincere aiuta a vincere e non è detto che i termolesi non possano sfruttare la spinta emotiva di questa partita per chiudere al meglio la stagione prima della sosta natalizia. Un pezzo di salvezza si giocherà già domenica contro il Notaresco, appaiato in coda alla classifica a pari punti proprio con i molisani.

Il Matese ha impattato contro il Montegiorgio, una partita conclusa a reti inviolate e che non ha regalato particolari emozioni. Il fattore positivo è che il Matese non perde da più di due mesi, l’ultima sconfitta risale al due ottobre contro il Trastevere, una striscia positiva davvero importante che ha consentito ai bianco verdi di muovere la classifica per ben 10 settimane consecutive. Negli ultimi due mesi e mezzo il Matese è stato inferiore soltanto alla capolista Pineto, i numeri sono impressionanti con una media di 2,2 punti a partita, seconda miglior difesa con sole 6 reti subite e secondo miglior attacco con 15 reti realizzate. In settimana è tornato a lavorare con il gruppo anche Vittorio Esposito dopo l’infortunio muscolare rimediato qualche settimana fa. Il fantasista di San Martino in Pensilis è in netto miglioramento e mister Urbano ha intenzione di utilizzare il suo numero dieci già nella trasferta di Cynthialbalonga.

Altro pareggio è quello maturato sul manto erboso del Di Tella di Vastogirardi. Al vantaggio siglato per i molisani nel primo tempo da Lorusso, ha risposto Marras nella seconda frazione che ha permesso alla Sambenedettese di tornare a fare punti dopo la sconfitta di domenica scorsa. La squadra marchigiana ha schierato in campo, dal primo minuto, anche il nuovo acquisto Giuseppe Torromino, un profilo importantissimo per la categoria viste le esperienze in piazze blasonate come Lecce, Crotone, Juve Stabia, Ternana e Livorno. Gli alto molisani hanno recriminato con il direttore di gara per un gol annullato nel primo tempo, un fuorigioco a dir poco dubbio, episodio che avrebbe consentito di andare al riposo con il doppio vantaggio. La partita sarebbe stata diversa per il Vastogirardi avendo potuto gestire due gol di scarto, invece nella seconda frazione gli uomini di Coletti hanno perso lucidità e non sono riusciti a portare a casa una vittoria casalinga che manca, ormai, da inizio ottobre. Squadra al lavoro per preparare la trasferta di Montegiorgio che sarà disputata sabato anziché domenica, accordo trovato dalle due società per anticipare il 16esimo turno visto poi l’impegno infrasettimanale di mercoledì. Per quanto riguarda il campo mister Coletti dovrà rinunciare ancora a Hernandez e Fiori, fermi ai box già da qualche settimana, in compenso potrà contare sull’apporto del neo arrivato Khoris Jonis, l’esperta punta classe 89 ha già disputato uno scampolo di partita contro la Sambenedettese ed è pronta a dare il suo apporto alla causa giallo blu.