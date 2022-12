È iniziata con una battuta d’arresto a Venafro di 25 lunghezze (74-49) da parte dell’under 19 la settimana lunga verso la sosta natalizia per le giovanili dell’universo Magnolia. Il team under 19 della Ennebici ha iniziato il suo periodo intenso che porterà prima del weekend natalizio ad un doppio impegno – la prossima settimana – il 20 ed il 22 le sfide interne col Gio Ortona (ore 19.45) ed il Basket Venafro (ore 19), recupero del match di andata del confronto disputato ieri per il ritorno. In campo – ma giovedì alle 19 – anche l’under 17 della Ennebici che andrà a confrontarsi con la Sangro Basket di Casteldisangro. Sempre al maschile, infine, domenica alle ore 11 trasferta a San Salvo sul campo degli Amici del Basket per la Cestistica Campobasso. Rinviate, invece, le sfide al femminile delle under della Magnolia. Il team under 15 che avrebbe dovuto ospitare l’Azzurra Lanciano mercoledì alle 20 e invece disputerà il suo match il 16 gennaio alle 17, per il quintetto under 17, invece, sarà disputata il 9 gennaio alle 17 la contesa con l’Adriatica Giulianova, fissata inizialmente per stasera alle ore 20.

Fonte: Ufficio stampa