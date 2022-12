C’è anche un nigeriano di 41 anni che vive a Campomarino tra i sette connazionali arrestati nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile di Lodi contro la prostituzione.

La Digos di Campobasso aveva raccolto due testimonianze prima di entrare in azione e smantellare insieme ai colleghi lombardi e di Torino una vasta rete della criminalità.

Tutti risponderanno a vario titolo di tratta di persone, riduzione in schiavitù, estorsione e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Le vittime, ragazze nigeriane, venivano reclutate in Libia e prelevate da centri di accoglienza in Italia. Venivano sottomesse con riti voodoo e stupri ed erano obbligate e dare ai propri aguzzini tutti i soldi guadagnati. Vivevano nel Milanese ed erano controllate da un’altra donna.