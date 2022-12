Programmato per il 22 dicembre prossimo il trasferimento della scuola primaria “Emanuele Ciafardini” di Trivento. Con una nota inviata all’Istituto, il sindaco Pasquale Corallo ha preannunciato il trasferimento della scuola primaria “Emanuele Ciafardini” presso la scuola secondaria “Nicola Scarano” di via Acquasantianni. Approfittando delle vacanze natalizie, il trasferimento delle aule dovrebbe completarsi entro il 9 gennaio 2023, con la ripresa regolare delle attività scolastiche, “l’esigenza del trasferimento parte dal risparmio sulle utenze – riferisce Corallo – andremo a creare un unico polo scolastico di via Acquasantianni, considerato anche che per metà la “Scarano” è libera, disponibile per altre classi, per gli uffici di presidenza e amministrativi. Inoltre, trasferiremo anche le tre sedi degli uffici comunali presso la scuola Ciafardini, non appena disponibile, così avremo una unica sede comunale. Il risparmio delle utenze è importante, soprattutto in questo periodo, ricordo anche che siamo nella fase di rientro con il Bilancio, dunque creare delle economie si rende più che necessario, anche per non gravare sui contribuenti. Inoltre – aggiunge Corallo – avere una unica sede lavorativa avvantaggia anche l’organizzazione del lavoro”.