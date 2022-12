La giunta comunale di Isernia, con deliberazione n. 269/2022, ha formulato un atto di indirizzo per la riattivazione del servizio di vigilanza armata, esterna e notturna, nelle aree del centro storico e in altre zone sensibili del territorio comunale, per il periodo che andrà dal prossimo 15 dicembre al 15 gennaio del 2023.

La riattivazione è stata ritenuta utile al fine di garantire

le condizioni di sicurezza e vivibilità nelle predette aree, interessate dalla presenza di flussi turistici non solo nel periodo estivo ma anche durante le festività natalizie. Il servizio, che sarò svolto da una Società esperta in attività di security, dovrà prevenire episodi di vandalismo e microcriminalità, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Tale attività è già stata effettuata in modo efficace dalla menzionata Società, con benevoli consensi da parte della popolazione e con l’apprezzamento sia delle associazioni presenti sul territorio sia degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.