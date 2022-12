Intervenire massicciamente per prevenire l’infiltrazione di altre attività mafiose in Molise. E’ questa la richiesta dell’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra che questa mattina ha visitato la Fonderia delle Campane Marinelli di Agnone. Grazie ai dati raccolti negli ultimi 5 anni alla guida del collegio parlamentare, l’ex senatore pentastellato ha fatto il punto sulle criticità molisane.

“Il Molise è una regione confinante con altre regioni in cui associazioni mafiose hanno fatto gravissimi danni. Penso, ad esempio, alla Province di Foggia, Caserta e al Basso Lazio. Già questo di per sé dovrebbe rappresentare motivo di allerta – ha spiegato Morra – Le mafie hanno investito massicciamente in settori quali il ciclo dei rifiuti e sanità. Questo fa sì che anche il Molise debba essere particolarmente attenzionato. Bisognerebbe impedire che si arrivi a intervenire solo in forma di repressione. Quando si interviene in repressione – ha detto – il delitto è stato già consumato. Voi molisani avete la possibilità di intervenire in prevenzione e sarebbe il caso di ipotizzare un’azione massiccia proprio nell’ambito della prevenzione.”

Accompagnato dalla famiglia Marinelli e dal sindaco Daniele Saia, Morra ha scoperto l’antica arte millenaria che si nasconde dietro la realizzazione della campane. Patrimonio culturale da tutelare. Da qui l’appello alle istituzioni affinché i giovani possano investire sulle tradizioni della loro terra senza abbandonarla.