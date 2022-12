120 torri galleggianti, ciascuna da 236 metri di diametro, capaci di coprire uno specchio di mare lungo quasi l’intero litorale molisano da Montenero a Campomarino, a 25 km dalla costa.

È il progetto presentato da una società milanese. Si torna a parlare dopo 15 anni di eolico off shore: una nuova richiesta.

Nel 2007 la prima proposta, ma di un’altra società, la effeventi, sempre del capoluogo lombardo.

All’epoca furono 162 i megawatt previsti nell’impianto che non vide mai luce, adesso la Maverick vuole costruirne uno da 1.800 megawatt, per una concessione di 40 anni. Il punto di approdo sulla costa è situato a 200 metri circa dalla foce del fiume Biferno in territorio di Termoli. E c’è di più: nell’area di Campomarino è prevista la realizzazione di una centrale a idrogeno su cui verrebbe convogliato il 40% della produzione di energia elettrica col resto immesso in rete.

Ora spazio alla presentazione delle osservazioni.