Più che Natale, per i conti regionali sembra sia già arrivata la Befana. A portare nella calza i carboni al governatore Toma c’ha infatti pensato, con un anticipo sul calendario, la Corte dei Conti che per la prima volta non ha concesso la parifica di bilancio sul rendiconto generale della Regione, rimandando il suo pronunciamento al giudizio preventivo della Corte Costituzionale chiamata a verificare la conformità alla carta principale delle leggi di approvazione del bilancio regionale e del rendiconto stesso così come chiesto dal Procuratore regionale della locale magistratura contabile, Salvatore Nicolella.

Sul tema le opposizioni il giorno dopo incalzano e parlano di fallimento certificato del governo Toma. E’ l’equivalente dei libri in Tribunale, dice Micaela Fanelli.

Analogo giudizio di bocciatura netta e fallimento è quello che arriva dal Movimento 5 Stelle.

Dal canto suo Toma appare sereno e con le idee chiare. Il disastro, dice, lo abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni regionali.