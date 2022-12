Neanche il tempo di analizzare la sconfitta con la Roma di sabato pomeriggio che per il Circolo La Nebbia Cus Molise è di nuovo campionato. E la trasferta è di quelle ostiche. Domani sera, infatti, con inizio fissato alle 20,45 la formazione di Marco Sanginario sarà ospite della capolista Lido di Ostia. Uno scoglio duro da superare anche e soprattutto in virtù di una condizione generale non ottimale. L’ultima sfida giocata in ordine di tempo ha lasciato parecchio amaro in bocca e il confronto che è alle porte rappresenta senza dubbio un esame difficile da superare. Se con la Roma qualche disattenzione è costata cara, ad Ostia servirà tenere altissima la guardia per provare a riprendere la marcia. I lidensi guidano la classifica del girone B con 31 punti all’attivo (uno in più dell’Ecocity Genzano) frutto di dieci vittorie, un pareggio e una sconfitta. Cinquantasei le reti realizzate e ventisei quelle incassate. I laziali si presentano al confronto forti di una rosa che ha ben poco a che vedere con la serie A2: Chimanguinho, Jefferson, Gedson, Gattarelli, il portiere Di Ponto, sono solo alcuni dei nomi che compongono una rosa di assoluto livello guidata da mister Grassi. In casa rossoblù c’è consapevolezza della difficoltà del confronto ma allo stesso tempo c’è voglia di riscatto. Del resto contro le big i molisani si sono sempre comportati in maniera eccellente. Ripetersi non sarà semplice ma nemmeno impossibile. “E’ un momento nel quale non siamo al top – spiega mister Sanginario– non per motivi atletici ma per noie fisiche. E questo è un po’ il rammarico perché in due settimane ci giochiamo dodici punti. I primi tre sono andati via e se vogliamo puntare alla serie A2 Elite questi punti sono determinanti per la classifica finale. Sappiamo che non sarà semplice ma cercheremo di fare risultato domani ad Ostia. Affrontiamo una squadra di livello assoluto che ha dimostrato il suo valore ma andremo in campo per fare la nostra partita e alla fine tireremo le somme”.