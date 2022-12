Disabile e indifeso, vittima della violenta prepotenza di un suo compaesano. Nonostante le difficoltà intellettive, il ragazzo giunto ormai

all’esasperazione si è rivolto ai carabinieri e ha raccontato tutto quello che era ormai costretto a subire. Le indagini sono scattate immediate e gli stessi carabinieri del paese della provincia di Campobasso hanno riscontrato alcuni episodi in cui l’aggressore è riuscito ad entrare nella casa del giovane, perfino entrando da una finestra con una scala recuperata per l’occasione.

La vittima, dal canto suo, non riusciva più a difendersi da quello che era diventato uno strozzino. Soldi, in caso contrario schiaffi e

botte, strattonamenti e perfino minacce di morte, nei confronti di quel disabile inerme e impossibilitato a difendersi. A tal punto che il ragazzo, del quale sono state omesse le generalità per garantirgli protezione, ha dovuto finanche lasciare la propria casa, diventata ormai meta fissa dell’aguzzino.

Alla fine, il giovane disabile ha trovato prima la forza di raccontare ciò che gli accadeva e poi di denunciarlo ai Carabinieri.

Su richiesta del capo della procura di Campobasso, Nicola D’Angelo, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’arresto

e la custodia in carcere per l’uomo che ha già sulle spalle un procedimento penale per reati dello stesso tipo e da poco è

tornato in libertà. Deve rispondere di estorsione aggravata, violazione di domicilio, violenza privata e lesioni. E’ rinchiuso nel

carcere di via Cavour e per ora non potrà più nuocere al malcapitato ragazzo.