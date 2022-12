Nove eventi, in gran parte gratuiti, dedicati a chi ama le arti visive, la letteratura, il cinema e la musica. Eventi di valore internazionale. A Termoli, Guglionesi e Larino, arriva Adrifest, il festival multidisciplinare diretto dal musicista Luca Ciarla. Appuntamenti distribuiti dal 28 dicembre al 7 gennnaio.

“Mi auguro – ha detto l’assessore termolese Michele Bariel – che questo festival non si fermi alla 1° edizione. Ha un valore artistico formidabile, è un progetto ambizioso, arte a 360°, ed è una grande occasione per il territorio”

“Grazie a questo festival perchè ci consente di portare artisti di fama nazionale e di uscire dall’autoreferenzialità. Si cambia per contaminazione ed è questo lo spirito di Adrifest”, ha detto Michele D’Anselmo, delegato alla cultura del Comune di Guglionesi.

Violinista di fama mondiale, Luca Ciarla ha sempre organizzato eventi. Di Adrifest, presentato tra l’altro anche a San Francisco, è già pronta l’edizione estiva. A Giugno si ripartirà con nuove emozioni. Alla sua Termoli, al Molise, vuole offrire i frutti di un’esperienza musicale pluridecennale fatta di studio e di incontri con grandi artisti della scena mondiale.

Spazio anche alle esposizioni e ai cortometraggi.

Il primo appuntamento musicale al Teatro Fulvio di Guglionesi con la musica graffiante e popolare del cantautore giramondo Peppe Voltarelli. Saranno giorni intensi, si passerà dall l’organettista Alessandro D’Alessandro alla marimba di Marco Molino, al clarinetto di Vittorio Sabelli. In Molise arriveranno anche le atmosfere dei balcani. Ma non è tutto. C’è molto altro fino al 7 gennaio con la chiusura in grande stile, il concerto di Luca Ciarla in cattedrale a Termoli.