Con l’apertura dell’Emporio Solidale “La bottega di Antonietta” si intende dotare il territorio diocesano di un centro di distribuzione di beni di prima necessità (alimenti freschi e a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, ecc.), che consenta ai fruitori di recuperare autonomia decisionale, svolgendo in più un’attività socializzante, in un contesto e con modalità non stigmatizzanti, che permettano di superare l’assistenzialismo della mera consumazione di un pasto pronto, o della fornitura del pacco alimentare.

L’emporio è ubicato nella struttura di via Monte Sabotino, a Campobasso, in un locale dato in comodato d’uso gratuito dal Comune di Campobasso al cui interno sono già presenti i servizi di mensa e dormitorio. Per quanto concerne la sostenibilità dell’Emporio Solidale si dispone di una rete di donatori di alimenti e altri beni di prima necessità; il lavoro, pertanto, sarà quello di mantenere, rafforzare e ampliare tale rete, aumentando le donazioni, per poter accogliere un numero sempre crescente di beneficiari. I fruitori del servizio saranno inviati dal Centro di Ascolto Caritas, previo colloquio per la valutazione della condizione di indigenza.

Il Centro di Ascolto è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12, per appuntamenti si può chiamare il numero 0874.60694. Una volta in possesso della tessera è possibile recarsi presso l’Emporio il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 e il giovedì mattina dalle 9 alle 12. L’emporio sarà aperto al pubblico a partire dalla prossima settimana eccezionalmente giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’apertura dell’Emporio è stata resa possibile grazie all’approvazione del progetto Camminare Insieme finanziato con i fondi 8×1000 2021 e al contributo del Comune di Campobasso. Fondamentale la generosità del Conad Adriatico, che ha fornito l’assistenza alla progettazione e la completa donazione d’impianto.