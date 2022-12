Viabilità precaria dell’area industriale di Trivento, Corallo scrive al Presidente del Consorzio. Con una nota indirizzata al Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale Campobasso- Bojano, il sindaco Pasquale Corallo ha messo in evidenza la “situazione disastrosa delle strade insistenti nell’area PIP, una vicenda controversa – ha aggiunto Corallo- considerato che al Comune non è stato concesso il nulla osta ai lavori, perché la gestione compete al Consorzio, però i lavori non si realizzano e i tanti cittadini vengono rimandati al Comune per le rimostranze. Tanti cittadini, tra operai, residenti, imprenditori, attività, che io definisco eroi considerato che quotidianamente si imbattono in disagi non tollerabili, mentre dovrebbero ricevere servizi che lo sviluppo di un territorio impone. Dunque – ha concluso Corallo – chiedo una urgente manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in parola “.