Il Comune di Belmonte del Sannio ha trasmesso, in data odierna, gli atti con i quali 7 consiglieri comunali su 10 del hanno rassegnato le dimissioni contestuali dalla propria carica.

Per effetto delle dimissioni contestuali di oltre la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, si è verificata l’ipotesi prevista dall’art.141, comma 1, lettera b) numero 3 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 (cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati al Consiglio) relativa allo scioglimento dei consigli comunali, che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.

In attesa della conclusione della procedura di scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica, il Viceprefetto Vicario di sede vacante Maura Nicolina Perrotta, al fine di assicurare la continuità dei servizi, ha disposto, in data odierna, la sospensione del Consiglio stesso, nominando il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente nella persona del Viceprefetto dott. Stefano Italiano, in servizio presso questa Prefettura, al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

Il predetto Commissario eserciterà tali funzioni fino all’insediamento degli Organi ordinari a seguito del prossimo turno elettorale.