Dopo le assemblee provinciali del 10 e 18 novembre scorsi, congresso regionale della Filt Cgil Molise, il sindacato trasporti e viabilità. Un momento di confronto ed analisi della situazione attuale, che si è aperto con la relazione del segretario generale Franco Rolandi. Al centro del dibattito la riforma del trasporto pubblico locale. Un settore alle prese con molte criticità. Ma anche il bando europeo predisposto dalla Regione, su cui si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato che di fatto ha dato il via libera all’iter. Nella sua relazione Rolandi ha toccato temi nazionali, come i provvedimenti che il nuovo Governo intende adottare a sostegno delle famiglie e delle imprese per combattere il caro bollette e l’aumento del costo della vita. Ma ha anche parlato del progetto di autonomia differenziata, del Pnrr e delle ricadute che potrebbe avere su una regione come il Molise che sconta un ritardo pesantissimo in tema di infrastrutture. Temi sui quali la Cgil ha espresso viva preoccupazione.

Ai lavori ha partecipato anche l’assessore regionale ai Trasporti, Quintino Pallante, che nel suo intervento ha ricordato l’impegno del governo regionale a sostegno del trasporto pubblico, sia su gomma che su rotaia, ricordando anche le importanti novità che attendono il settore grazie al bando europeo predisposto proprio dalla Regione. E non sono mancate le rivendicazioni del sindacato legate alle vertenze aperte, tra cui quella che riguarda il mancato pagamento, da parte di un’azienda di trasporto, degli stipendi ai dipendenti. E l’assessore Pallante, come aveva già anticipato in passato, ha annunciato il pugno di ferro, attivando i poteri sostitutivi per consentire ai dipendenti di ricevere le spettanze arretrate per consentire a tutti di trascorrere un Natale sereno. Il segretario Franco Rolandi ha infine annunciato l’adesione della Filt alla mobilitazione organizzata dalla Cgil e che culminerà, per quanto riguarda il Molise, con lo sciopero generale del 16 dicembre.