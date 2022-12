Campobasso e Isernia in fondo alla classifica della qualità della vita stilata ogni anno dal Sole 24 Ore, indagine che fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 diversi indicatori. Il capoluogo di regione è 81esimo (su 107 posizioni), in calo di una posizione rispetto all’anno scorso. Va peggio a Isernia che è penultima, alla posizione 106 e perde 25 gradini rispetto all’anno scorso. Peggio della città molisana fa solo Crotone. La città italiana dove si vive meglio è Bologna che torna al primo posto della classifica, sul podio poi Bolzano e Firenze. E a seguire Siena, Trento, Aosta, Trieste. Per quanto riguarda le grandi città, pegiorano Milano e Roma. Il capoluogo lombardo è all’ottavo posto, Roma solo 31esima., Napoli invece è tra le ultime in 98esima posizione.

Tornando alle due città molisane, andando a verificare le posizioni nelle singole categorie si scopre che in due casi si piazzano ai primi posti: Campobasso è in quarta posizione tra le città dove si verificano meno scippi mentre Isernia è terza per gli spazi abitativi.

I 90 indicatori utilizzati per stilare la classifica sono suddivisi in 6 macro categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.