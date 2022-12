Share on Twitter

L’intervento di un carabiniere libero dal servizio ha evitato un suicidio. E’ accaduto a Termoli dove un 40enne di San Severo si è disteso a terra su via Cristoforo Colombo con l’intento di farsi investire dalle auto. L’uomo davanti a decine di persone urlava di voler togliersi la vita a causa delle sua difficoltà economiche. Il militare libero dal servizio, resosi conto della gravità della situazione, ha inizialmente convinto il 40enne ad allontanarsi dalla strada, ma subito dopo l’uomo ha scavalcato un vicino muraglione minacciando di lanciarsi nel vuoto. A quel punto il carabiniere lo ha afferrato per il giubbotto e lo ha riportato all’interno del parapetto evitando la tragedia. Il 40enne è stato poi ricoverato in ospedale.