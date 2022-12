Lo scorso 9 ottobre allo stadio di Termoli durante la partita di serie D tra il Termoli e la Vastese, alcuni tifosi della squadra abruzzese avevano lanciato oggetti pericolosi. Uno di loro aveva anche ferito alcuni agenti della Polizia. Sull’episodio sono scattate le indagini delle forze dell’ordine che hanno ora denunciato tre supporter vastesi Il questore di Campobasso Vito Montarli ha emesso, nei loro confronti, 3 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Per i tifosi, tutti con precedenti penali, i divieti variano tra i 2 e i 5 anni. Non potranno frequentare gli stadi di tutta Italia. Uno di loro in particolare è recidivo poiché era stato destinatario di un Daspo. Nei suoi confronti è stato disposto anche l’obbligo di presentazione in commissariato quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita della Vastese.