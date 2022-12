Peggiora la viabilità della Provinciale di contrada Penna a Trivento. Le precipitazioni copiose delle ultime ore sono state la causa delle ulteriori voragini apertesi lungo la Provinciale di contrada Penna. “Dietro segnalazione di alcuni residenti, delle ore 15 di oggi sabato 10 dicembre – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – ho provveduto a segnalare l’emergenza al tecnico reperibile della Provincia, l’ingegner Giuseppe Perrino, il quale mi ha confermato il suo immediato sopralluogo, considerata la minaccia per l’incolumità pubblica. L’ingegner Perrino si sta recando in contrada Penna, rimaniamo in attesa degli sviluppi – conclude Corallo – e non possiamo escludere anche provvedimenti estremi, quale l’interdizione al traffico veicolare, che significherebbe un forte disagio per i residenti”.