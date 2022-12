3 milioni e 171 mila euro come aiuto alle famiglie più in difficoltà per per sostenere i costi di locazione delle case. E’ la somma che l’esecutivo regionale ha assegnato ai comuni molisani. Una somma importante – ha detto il sottosegretario alla Giunta Roberto Di Baggio – destinata in base alla popolazione residente al 1 gennaio di quest’anno; gli stessi Comuni beneficiari sono poi chiamati a distribuire questi fondi alle famiglie per sostenere i canoni di fitto sia verso proprietari privati sia pubblici, rendicontando il tutto entro il 31 gennaio 2023”.

La Regione, con l’atto di Giunta, si è riservata la possibilità di incrementare ancora i fondi, in caso di nuove risorse disponibili in bilancio, per intervenire con atti concreti.

L’iniziativa, è stato spiegato, per contrastare anche fenomeni di disagio sociale dovuti spesso dalle difficoltà economiche di nuclei familiari più deboli.

“La casa è un diritto innegabile per una famiglia e garantirlo – ha concluso Di Baggio – è un dovere della pubblica amministrazione e della buona politica”.