Arriva da un cittadino di Spinete il grido di aiuto per risolvere ufficialmente il problema del randagismo. I residenti denunciano le condizioni in cui vivono i cani randagi: malati, soli e talvolta preda dei lupi.

Il timore è innanzitutto quello che possano contagiarsi a vicenda e contagiare eventualmente anche i cani padronili, ma c’è anche il problema delle cucciolate. I piccoli, infatti, spesso vengono divorati dai lupi che, anche in pieno giorno, raggiungono la periferia del paese. Insomma, a muovere l’appello è la compassione per dei poveri animali abbandonati a un destino crudele. Per questo i cittadini invocano l’aiuto dei Carabinieri Forestali e delle istituzioni affinché si trovi una soluzione definitiva. La richiesta, in prima battuta, è rivolta ai concittadini affinché adottino i cani randagi e, in seconda battuta, all’amministrazione perché possa trovare, nelle tasche comunali, i soldi necessari a mantenerli in canile.