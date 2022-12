La regione che non esiste in realtà vanta l’unica Big Bench presente a Macchia d’Isernia, parliamo della regione Molise. Non è facile entrare nel circuito big bench e Macchia d’isernia ci è riuscita! Ad oggi ci sono 270 Big Bench su tutto il territorio nazionale e il gruppo Facebook Big Bench Panchinisti Itineranti ha quasi 52 mila iscritti ed appassionati che girano per questi paesini alla ricerca delle panchine giganti

La particolarità di questa caccia al tesoro è che esiste un PASSAPORTO molto speciale.E’ un vero e proprio passaporto, che ricorda in tutto e per tutto quello classico che tutti conosciamo, quindi con la propria foto da incollare, nome, cognome, e pagine per raccogliere i timbri: sì, ma non quelli delle dogane dei paesi visitati, ma quelli delle Big Bench raggiunte! Il passaporto dei “panchinisti Itineranti” oltre ad essere un diario di viaggio serve per far conoscere il paese ospitante la panchina gigante.

Infatti il turista si reca nell’attività timbro, che può essere un bar, un ristorante, una gelateria, una cantina…e si ferma per mangiare o acquista dei prodotti locali o semplicemente un caffè. A Macchia d’Isernia è possibile trovare il timbro e il passaporto presso il Bar La Villa, il Bar Centrale e il Market Serena, si trovano tutti nella piazza principale del paese. E possibile scaricare l’app TabUI per conoscere la posizione di tutte le panchine. Mentre cerca queste attività passeggia per il borgo…e scopre musei, chiese, castelli e varie attrazioni turistiche.

Ci sono anche dei timbri rari, speciali, ricercatissimi. Il gruppo social con il semplice passaparola e i post condivisi coinvolgono le persone in questa stupenda attività.

E i comuni che ospitano una Big Bench sono fortunati perché avranno tantissimi turisti in visita. Una caccia al tesoro per grandi e per piccini che sta facendo conoscere luoghi e paesini poco conosciuti ma che hanno tanto da offrire e meritano di essere pubblicizzati, conosciuti e vissuti!