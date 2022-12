Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 193 i nuovi positivi riscontrati su 550 tamponi processati. 45 i casi di Campobasso, 31 di Termoli, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Tasso di positività al 35%.

Ci sono 5 nuovi ricoveri in Malattie infettive, ma anche 4 dimissioni dallo stesso reparto. Sono 10 in tutto i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, nessuno in Rianimazione.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 5822.