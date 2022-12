I sindacati Cgil, Cisl, Fials, Nursind e Nursing up hanno scritto al direttore generale dell’Arsrem Oreste Florenzano in merito alla imminente scadenza, a fine 2022, dei contratti a tempo determinato di numerosi lavoratori della sanità pubblica. Chiedono un incontro urgente per conoscere le decisioni che l’Azienda Sanitaria intende assumere per garantire continuità al servizio sanitario pubblico e per assicurare i livelli essenziali di assistenza. Senza immediato riscontro – sottolineano i sindacati – ci autoconvochiamo il 15 dicembre alle ore 15”.