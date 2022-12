Penultimo atto nel campionato di promozione, prima dello stop per la sosta natalizia. Tredici giornate in archivio nella serie B molisana, un torneo molto equilibrato eccezione fatta per la prima e l’ultima posizione. La Polisportiva Fortore sta dominando in lungo e in largo, dodici vittorie e un solo pareggio per la società di San Bartolomeo in Galdo, un percorso che garantisce al momento un vantaggio di ben dodici lunghezze sulla terza posizione. Eccellenza ipotecata, seppur sia presto, ma con una marcia del genere non ci saranno problemi per il Fortore. Bella la lotta al secondo posto e alla zona play off, ricordiamo che in Promozione la medaglia d’argento è equiparata a quella d’oro al termine del campionato, le prime due in classifica salgono direttamente in Eccellenza. Secondo posto pari punti per Spinete e San Pietro in Valle, due punti più giù troviamo Cliternina, Termoli 2016 e Ripalimosani, vicinissime alla zona play off Roccaravindola, Trivento, Juvenes e Vairano. Una classifica entusiasmante, con un ventaglio di squadre ampio in lizza per seconda posizione e play off.

Avvio di stagione negativo per il Baranello, la squadra di mister Di Chiro con appena tredici punti è in zona play out, in ripresa il Petacciato dopo una serie nera di ben nove sconfitte consecutive. Male anche il Montenero, reduce dal recupero giocato ieri contro l’Aesernia Fraterna, 1 a 1 il risultato finale, appena sei punti per la società adriatica neo promossa che sta cercando risalire anche con l’aiuto del calcio mercato. In coda l’Altilia Samnium con un solo punto all’attivo, una condizione non nuova per la società campana. Turno spezzatino per la quattordicesima, sabato quattro le sfide in programma, con il big match al Vitantonio tra Ripalimosani e Roccaravindola, due squadre partite con qualche difficoltà e ora pronte per inanellare una serie positiva per ambire al secondo posto. Domenica altre quattro gare, interessante la sfida tra San Pietro in Valle e Termoli, da tenere d’occhio anche l’incontro tra Spinete e Baranello, padroni di casa fortissimi tra le mura amiche, gli ospiti cercano riscatto dopo il KO rimediato a Vairano domenica scorsa.