Doccia fredda per il Commissario ad Acta per la Sanità, Donato Toma. Il Tar Molise – presidente Nicola Gaviano – ha sospeso in via cautelativa e inaudita altera parte il decreto commissariale n. 35 dello scorso 27 ottobre con il quale Toma ha definito i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati. In buona sostanza, il budget assegnato a ciascun operatore per il 2022. Provvedimento che ha determinato una levata di scudi da parte della sanità privata, Neuromed e Gemelli in testa, e grandissima preoccupazione tra i pazienti in cura nelle strutture che hanno rischiato, in alternativa, da un lato di essere dimessi e dall’altro di pagare l’assistenza di tasca propria. Un cortocircuito drammatico al quale adesso il Tar Molise pone un freno a seguito del ricorso presentato dal Gemelli Molise. Verranno quindi garantite le prestazioni salvavita, quelle di ricovero con classe di priorità A o superiore, l’assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero post operatorio. A spiegare i motivi e le conseguenze del ricorso è l’avvocato Fabio Verile che ha patrocinato l’istanza davanti al TAR Molise.

La decisione del Tar, come spiega l’avvocato Verile, vale per il Gemelli Molise ma il percorso logico adottato dal TAR metterebbe chiunque tra gli altri operatori privati, a parità di condizioni, nella condizione di vedersi riconoscere un analogo provvedimento

Accogliendo la richiesta di sospensiva del Gemelli, il TAR ha fissato per il prossimo 11 gennaio l’udienza per la trattazione collegiale del tema in camera di consiglio e nel contraddittorio delle parti. Oltre alla vicenda giudiziaria, resta sullo sfondo la necessità di intervenire in maniera strutturale e adeguata sul tema del budget, rimarca il legale del Gemelli.