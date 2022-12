Share on Twitter

Riceviamo e pubblichiamo una nota del sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi sul rischio interruzione del servizio delle associazioni del 118.

“Le associazioni di volontariato operanti nell’emergenza territoriale del 118, attraverso apposita convenzione con l’Asrem, hanno fatto sapere, che a far data dal 14 dicembre 2022, non assicureranno più il servizio di emergenza 118, con tutto quello che né consegue in termini operativi e pratici, ed i mezzi di soccorso saranno riportati e tristemente parcheggiati nelle rispettive sedi legali di appartenenza. Ad oggi – spiega Lombardi – molti sono stati gli incontri tra le suddette associazioni di volontariato e gli interlocutori istituzionali del caso, ovvero Asrem e regione Molise, tutti infruttuosi e senza soluzioni definitive al momento ritenute accettabili.

E’assolutamente necessario, doveroso e auspicabile, che nel più breve tempo possibile venga trovata una soluzione definitiva e concreta, che allo stesso tempo valorizzi, sia lo straordinario lavoro delle associazioni di volontariato e sia il prezioso servizio, che le suddette associazioni garantiscono alla nostra comunità(oltre 200 interventi nelle 24 ore che non saranno più assicurati).

Non possiamo rimanere inermi al cospetto dell’ennesimo impoverimento dei servizi essenziali di questa regione.

Chi può e deve, dia un segnale tangibile di reale presenza istituzionale.“